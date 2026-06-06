Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Das Zollamt Kassel ist am 16. Juni geschlossen

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Gießen (ots)

Das Zollamt Kassel ist am Dienstag, den 16. Juni 2026 ganztägig aufgrund einer Gemeinschaftsveranstaltung geschlossen.

Zollabfertigungen und Abholung von Postpaketen sind in dieser Zeit nicht möglich.

In dringenden Fällen ist eine Zollabfertigung bei den Zollämtern Wetzlar, Marburg, Fulda, Oberursel und Bad Hersfeld möglich. (Gilt nicht für Postpakete!).

Allgemeine Informationen zum Thema Zollabfertigung finden sie auf www.zoll.de.

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