HZA-GI: Die Kraftfahrzeugsteuer-Stelle des Hauptzollamt Gießen ist am 11. Juni geschlossen
Gießen (ots)
Die Kraftfahrzeugsteuer-Stelle des Hauptzollamt Gießen ist am Donnerstag den 11. Juni 2026 ganztägig aufgrund einer Gemeinschaftsveranstaltung geschlossen.
Anliegen zum Bereich Kraftfahrzeugsteuer können an diesem Tag nicht bearbeitet werden. Wir bitten um Beachtung.
Allgemeine Informationen zum Thema Kraftfahrzeugsteuer finden sie auf www.zoll.de.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Gießen
Nina Driesch
E-Mail: Nina.driesch@zoll.bund.de
www.zoll.de
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