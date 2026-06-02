Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Die Kraftfahrzeugsteuer-Stelle des Hauptzollamt Gießen ist am 11. Juni geschlossen

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Die Kraftfahrzeugsteuer-Stelle des Hauptzollamt Gießen ist am Donnerstag den 11. Juni 2026 ganztägig aufgrund einer Gemeinschaftsveranstaltung geschlossen.

Anliegen zum Bereich Kraftfahrzeugsteuer können an diesem Tag nicht bearbeitet werden. Wir bitten um Beachtung.

Allgemeine Informationen zum Thema Kraftfahrzeugsteuer finden sie auf www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell