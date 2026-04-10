Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlich gestohlenem Fahrrad

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Neuss (ots)

Am Dienstag, 7. April, wurden von der Polizei des Rhein-Kreis Neuss mehrere Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte.

Dazu gehören zwei Rucksäcke mit Kabeln sowie Material zum abisolieren derselben sowie ein hochwertiges Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das schwarze Mountainbike gestohlen worden sein.

Bisher ist es nicht gelungen, es einem Besitzer zuzuordnen.

Deswegen bitten die Ermittler des KK 21 um Mithilfe: Wer Informationen zum rechtmäßigen Eigentümer des abgebildeten Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

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