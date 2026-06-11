PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Wohnung eingestiegen

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße,

Dienstag, 09.06.2026, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 10.06.2026, 01:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rüdesheim ein. Um an ihr Ziel zu gelangen, betraten sie unbemerkt zwischen 22:30 Uhr und 01:20 Uhr das Haus in der Rheinstraße und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Auf den ersten Blick wurde nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

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