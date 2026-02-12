PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher in Altstadt beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Gelsenkirchen-Altstadt. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener wurde am Mittwoch, 11. Februar 2026, von einer Gruppe Jugendlicher gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle Musiktheater angesprochen, nachdem er kurz zuvor die Rolltreppe in Richtung Rolandstraße genutzt hatte. Sie entwendeten mehrere Wertgegenstände des Jugendlichen. Außerdem schlugen sie ihn und drohten ihm mit Pfefferspray. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Einer der Tatverdächtigen war circa 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Ein weiterer Tatverdächtiger war ebenfalls 15 bis 16 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte ebenfalls schwarze Haare und trug eine Kappe von Flex-Fit. Er hatte eine kräftige Statur, braune Augen und trug ebenfalls komplett schwarze Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 oder der 0209 365 8240 melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:39

    POL-GE: Strafverfahren nach versuchtem Kabeldiebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Drei mutmaßliche Kabeldiebe hat die Polizei am Mittwochabend, 11. Februar 2026, in Schalke gestellt. Gegen 22.45 Uhr wurden die Beamten von einem Zeugen zu einem Firmengelände an der Magdeburger Straße gerufen, wo mindestens zwei Personen nach dem Betreten einer Lagerhalle von der Örtlichkeit geflüchtet waren. Noch im nahen Umfeld trafen die Einsatzkräfte auf drei 47, 39 und 38 Jahre alte ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:29

    POL-GE: Fehlalarme in Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer lösen Einsätze aus

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen mehrerer Fehlalarme der Brandmeldeanlage in einem Sparkassen-Gebäude in Gelsenkirchen-Buer sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz gewesen. Dabei liefen in der Bankfiliale, in die im Dezember 2025 eingebrochen worden war, insgesamt vier Alarme in der Zeit von etwa 20 Uhr am Dienstabend, 10. Februar 2026, bis 9 Uhr am Mittwochmorgen, 11. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:11

    POL-GE: Polizei an Karneval im Einsatz für Ihre Sicherheit

    Gelsenkirchen (ots) - Die kommenden Tage stehen komplett im Zeichen des Straßenkarnevals. Damit Sie die närrischen Tage sicher und sorglos erleben können, ist die Polizei Gelsenkirchen für Sie im Einsatz. Bis am Aschermittwoch das bunte Karnevalstreiben ein Ende hat, sind Gelsenkirchener Polizistinnen und Polizisten bei den Karnevalsumzügen präsent und sorgen für Sicherheit. Damit die närrische Zeit harmonisch und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren