POL-GE: Jugendlicher in Altstadt beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Gelsenkirchen-Altstadt. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener wurde am Mittwoch, 11. Februar 2026, von einer Gruppe Jugendlicher gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle Musiktheater angesprochen, nachdem er kurz zuvor die Rolltreppe in Richtung Rolandstraße genutzt hatte. Sie entwendeten mehrere Wertgegenstände des Jugendlichen. Außerdem schlugen sie ihn und drohten ihm mit Pfefferspray. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Einer der Tatverdächtigen war circa 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Ein weiterer Tatverdächtiger war ebenfalls 15 bis 16 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte ebenfalls schwarze Haare und trug eine Kappe von Flex-Fit. Er hatte eine kräftige Statur, braune Augen und trug ebenfalls komplett schwarze Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 oder der 0209 365 8240 melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell