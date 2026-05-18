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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher klauen Geld und Schmuck - #polsiwi

Kreuztal-Stendenbach (ots)

Einbrecher haben sich die Abwesenheit der Wohnungsinhaber zu Nutze gemacht und sind in ein Wohnhaus eingestiegen.

Das Einfamilienhaus liegt in der Straße Dachsweg. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (16. Mai) und Sonntag kurz nach Mitternacht (01:00 Uhr) sind ein oder mehrere unbekannte Täter in das Gebäudeinnere gelangt. Hier wurden offenbar mehrere Räume durchsucht. Die Wohnungsinhaber waren zu der Tatzeit nicht im Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt Schmuck und Bargeld. Eine vollständige Beuteübersicht liegt derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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