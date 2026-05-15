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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksame Nachbarn stellen flüchtigen Einbrecher -#polsiwi

Neunkirchen-Struthütten (ots)

Aufmerksame Nachbarn sind am gestrigen Feiertag (14. Mai) einem Wohnungseinbrecher in Neunkirchen zum Verhängnis geworden.

Der 31-jährige Mann aus dem Hessischen fiel den Nachbarn bereits auf, als dieser gegen 15:30 Uhr um ein Wohnhaus in der Kölner Straße herumschlich und an der Haustüre schellte. Die Wohnungsinhaber waren kurz zuvor zu einem kleinen Spaziergang mit dem Auto weggefahren. Als sie gegen 16:30 Uhr zurückkamen, wollten die Nachbarn von dem Unbekannten erzählen. Dieser sprang plötzlich aus einem Fenster heraus und versuchte zu flüchten. Das konnte von den Nachbarn unterbunden werden. Sie hielten den 31-Jährigen, der sich widerstandslos ergab, fest, bis kurz darauf die alarmierte Polizei eintraf. Diese stellten bei der Durchsuchung des Mannes und seines Rucksacks fest, dass er Wertgegenstände aus dem Haus dabeihatte. Die Beamten nahmen den Eindringling mit zur Polizeiwache. Neben den Wertsachen stellten die Ordnungshüter Aufbruchwerkzeug und Handschuhe sicher. Eine Durchsuchung des Pkw des 31-Jährigen ergab, dass dort kein weiteres Diebesgut aufbewahrt wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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