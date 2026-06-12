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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Markise von Fahrzeug gestohlen +++ Fahrzeug überschlägt sich

Bad Schwalbach (ots)

1. Markise von Fahrzeug gestohlen,

Schlangenbad, Waldparkplatz "Adelheidtal", Festgestellt: Donnerstag, 11.06.2026, 15:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Diebe ein Anbauteil eines Camper Vans gestohlen. Der Mercedes Vito stand in der jüngeren Vergangenheit auf dem Waldparkplatz "Adelheidtal" bei Schlangenbad, als sich unbekannte Diebe an diesem zu schaffen machten und dessen Markise im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Fahrzeug überschlägt sich,

Eltville-Rauenthal, Kreisstraße 641, Donnerstag, 11.06.2026, 23:20 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend überschlug sich ein Fahrzeug bei Eltville-Rauenthal. Alle drei heranwachsenden Insassen wurden verletzt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 19-Jähriger zusammen mit seinen beiden 18-jährigen Mitfahrern die Kreisstraße 641 von Rauenthal nach Martinsthal. Dabei verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Citroen, kam von der Straße ab und überschlug sich. Alle drei Insassen kamen in der Folge ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war die Kreisstraße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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