PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Rettungsdienst angegriffen+++Körperverletzung auf Erdbeerfest+++LKW verunfallt auf B260+++Vermehrt Wildunfälle im Kreis+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Rettungsdienst angegriffen

Idstein, Maximilianstraße, 12.06.2026, 14:57 Uhr

(rf) Ein 29-Jähriger Idsteiner schlug am Freitagmittag einen Rettungssanitäter und zeigte anschließend den "Hitlergruß". Gegen 14:50 Uhr wurde der 29-jährige stark betrunken am Straßenrand in der Maximilianstraße durch Rettungskräfte angetroffen. Als die Rettungskräfte den 29-Jährigen ansprachen, ging dieser unvermittelt auf einen der Rettungssanitäter los. Der 27-jährige Rettungssanitäter konnte sich in Sicherheit bringen und rief die Polizei zur Unterstützung. Währenddessen zeigte der 29-Jährige mehrfach den "Hitlergruß". Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten schließlich den Mann festnehmen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle transportieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,17 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Im Anschluss wurde der 29-Jährige ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden verbracht. Der Rettungssanitäter wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Gegen den 29-jährigen Idsteiner wurden entsprechend mehrere Strafverfahren eingeleitet.

2. Körperverletzung auf Erdbeerfest

Eltville-Erbach, Hauptstraße (Erdbeerfest), Sonntag, 14.06.2026, 01:54 Uhr

(ck) Am Sonntagmorgen gerieten auf dem Eltviller Erdbeerfest vier Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Nachdem man sich zunächst verbal gestritten hatte, schlug ein 46-Jähriger aus Wiesbaden einem 36-Jährigen Festbesucher ins Gesicht. Seine Bekannten wurden in der folgenden Auseinandersetzung ebenfalls durch Schläge des Mannes aus Wiesbaden im Gesichtsbereich getroffen. Der 36-Jährige Geschädigte aus Freigericht erlitt eine Verletzung an der Nase. Seine Begleiter wurden ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen hierzu führt das zuständige Fachkommissariat in Bad Schwalbach.

3. Straßensperrung nach Unfall mit Lkw

Heidenrod, B 260, Gemarkung Egenroth, Freitag, 12.06.2026, 13:30 Uhr

(am) Am Freitagmittag kam auf der B 260 ein Lkw von der Straße ab und kippte anschließend auf die Seite um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg mit seinem Lkw die B 260 in Richtung Bad Schwalbach. Kurz nach der Abfahrt Grebenroth geriet der Fahrer zu weit nach rechts und kippte in der Folge mit dem Lkw nach rechts um. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Dieser musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Die Ladung des Lkw landete teilweise im Straßengraben. Diese wurde durch die verantwortliche Firma auf andere Lkw umgeladen. Die Bergung des Lkw gestaltete sich schwierig und dauerte mehrere Stunden. Daher musste die B 260 bis 21:30 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. An dem Lkw entstand ein Schaden von ca. 30.000, - EUR.

4. Vermehrt Wildunfälle im Kreis

Bad Schwalbach, Freitag, 12.06.20125 bis Sonntag 14.06.2026

(ck) Im Zeitraum von Freitag, 12.06.2026 bis Sonntag, 14.06.2026 kam es im Direktionsgebiet zu insgesamt elf gemeldeten Wildunfällen. Bei den Wildunfällen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen und -führer sowie Mitfahrende verletzten sich glücklicherweise nicht. Unterschätzen Sie nicht die Gefahren durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

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