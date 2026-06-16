PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 17-Jährige aus Idstein vermisst

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Bad Schwalbach (ots)

Idstein, In der Eisenbach,

Seit Samstag, 06.06.2026

(fh)Seit Samstag, dem 06. Juni wird die 17 Jahre alte Rayan ALI OMAR aus Idstein vermisst. An dem besagten Tag verließ sie ihr Elternhaus in Idstein und wurde zuletzt am 13.06.2026 am Wiesbadener Hauptbahnhof gesehen. Rayan ist etwa 1,55 m groß, hat eine schlanke Statur, einen dunkleren Hautton, schwarze, lange Haare und braune Augen. Zumeist trägt sie ein Kopftuch. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Daher erbittet die Polizei in Idstein Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (06126) 9394-0. Diese werden auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

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