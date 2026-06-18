PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Praxis +++ Motorradfahrer stürzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Praxis,

Geisenheim, Industriestraße, Mittwoch, 17.06.2026, 17:40 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2026, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Geisenheim in eine Physiotherapie-Praxis eingebrochen. Gleich an zwei Fenstern hatten die Einbrecher am Gebäude in der Industriestraße gewaltsam angesetzt, um letztlich in die Praxisräume einzusteigen. Daraufhin durchsuchten sie mehrere Schränke, brachen eine Geldkassette auf und flüchteten mit dem darin befindlichen Bargeld sowie einem Sparschwein in unbekannte Richtung.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (96722) 9112-0.

2. Motorradfahrer stürzt,

Taunusstein-Wingsbach, Scheidertalstraße, Mittwoch, 17.06.2026, 08:45 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ist ein junger Motorradfahrer bei Taunusstein mit seinem Zweirad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 17-Jährige war gegen 08:45 Uhr mit seiner Maschine der Marke Yamaha auf der Scheidertalstraße von Georgenborn kommend nach Wingsbach unterwegs. Kurz vor dem Steckenrother Weg verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

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