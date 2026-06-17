PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Duo zündet Fahrzeug an, bricht in Baustellenfahrzeug sowie Baucontainer ein und wird festgenommen +++ Fahrzeug überschlägt sich und landet auf dem Dach

Bad Schwalbach (ots)

1. Duo zündet Fahrzeug an, bricht in Baustellenfahrzeug sowie Baucontainer ein und wird festgenommen, Rüdesheim am Rhein, An der Weißburg / Bleichstraße, Mittwoch, 17.06.2026, 01:50 Uhr bis 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei in Rüdesheim ein Duo im Alter von 16 und 18 Jahren fest, die im Verdacht stehen, mehrere Straftaten, darunter eine Brandstiftung, begangen zu haben. Gegen 01:50 Uhr wurde die Polizei über einen Brand im Bereich einer Baustelle in der Bleichstraße informiert. Die umgehend entsandten Polizeistreifen stellten vor Ort einen brennenden Sprinter sowie ein beschädigtes Baustellenfahrzeug fest. Während die Feuerwehr das vollständig abbrennende Fahrzeug löschte, sicherten die Polizisten erste Spuren. Dabei fiel auf, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt und der in der Nähe befindliche Radlader aufgebrochen worden waren.

Einige Stunden später wurde in der Nähe des Tatorts, ein weiterer kleiner Brand auf einem Sportplatzgelände gemeldet. Auch wenn die Beamten hier keinen Schaden feststellen konnten, entdeckten sie auf dem Gelände einen aufgebrochenen Baucontainer. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden die 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen angetroffen und kontrolliert. Aufgrund der bei den beiden aufgefundenen Gegenstände, unter anderem Diebesgut, erhärtete sich der Verdacht, dass sie die entsprechenden Taten begangen hatten. Beide wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden beide mit diversen Strafanzeigen im Gepäck wieder entlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 Euro.

2. Fahrzeug überschlägt sich und landet auf dem Dach, Geisenheim-Johannisberg, Landesstraße 3272, Dienstag, 16.06.2026, 21:15 Uhr

(fh)Bei Johannisberg ist ein junger Autofahrer am Dienstagabend von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Ein 18-Jähriger aus Stephanshausen war mit seinem Renault auf der Landesstraße 3272 von Johannisberg nach Stephanshausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Heranwachsende die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in eine seitliche Böschung und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, ehe er letztlich auf dem Dach zum Erliegen kam. Der 18-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug, an dem ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

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