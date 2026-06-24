Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schaden am schwarzem Seat Leon - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 23.6.2026, zwischen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr auf der Straße Auf dem Damm in Ahlen ereignet hat. Der Unbekannte fuhr gegen einen schwarzen Seat Leon, der vor einer Garage stand und beschädigte diesen an der Frontstoßstange und am rechten Frontkotflügel. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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