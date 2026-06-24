Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen blauen Audi A 6 gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.6.2026, zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Westkirchener Straße in Freckenhorst gegen einen blauen Audi A 6. Der an der vorderen Fahrerseite beschädigte Pkw stand auf einem Parkstreifen gegenüber eines Friseursalons. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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