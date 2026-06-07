LPI-SHL: Geld aus Spind entwendet

Grabfeld/Bibra (ots) - Am 04.06.2026 wurde durch die Beamten der Meiningen Polizei eine 44jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, das die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch unter Einfluss berauschender Mittel stand. Auch im Fahrzeug wurden noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Die Weiterfahrt war hiermit beendet und die ...

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