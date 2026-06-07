LPI-SHL: Geld aus Spind entwendet
Bad Salzungen (ots)
Zu einem Diebstahl kam es in der Zeit vom 03.06.2026 bis 05.06.2026 in einem Seniorenheim in Bad Salzngen. Hier wurde einem 75-jährigen Bewohner durch einen unbekannten Täter im angegebenen Zeitraum 150 Euro aus seinem Spind entwendet.
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