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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person verursacht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 22.06.2026, gegen Mittag befuhr der 47-jährige Fahrer eines PKW Hyundai Tucson den Etzelweg in Fahrtrichtung Landesstraße 465 und bog dort nach rechts in Richtung Mittelbach ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer auf der Landesstraße 465 befindlichen 34-jährigen Fahrerin eines PKW Audi, die ihrerseits die Landestraße 465 aus Ixheim kommend in Richtung Mittelbach befuhr. Die Vorfahrt am Unfallort wird durch Verkehrszeichen geregelt. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden PKW wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro entstand. Die Fahrerin des Audi wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zwecks medizinischer Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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