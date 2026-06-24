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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.6.2026, 14.20 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kapellenstraße/Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen schwer verletzt. Der 45-jährige Ahlener befand sich mit seinem Motorrad auf der Linksabbiegerspur der Kreuzung Kapellenstraße/ Konrad-Adenauer-Ring. Vor ihm befand sich ein Fahrzeug eines Unbeteiligten und hinter ihm eine Sattelzugmaschine. Alle Verkehrsteilnehmer warteten aufgrund der rotlichtzeigenden Ampel. Als die Ampel auf grün sprang, fuhr der 25-jährige Lkw-Fahrer aus Polen an und fuhr auf das Motorrad des 45-Jährigen auf. Der Ahlener stürzte durch den Zusammenstoß und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

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Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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