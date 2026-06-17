Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bagger auf Tieflader rammt Brücke

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Willebadessen (ots)

Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten: Ein Tieflader mit einem aufgeladenen Bagger ist in Willebadessen gegen eine Straßenbrücke geprallt. Am Bagger entstand Totalschaden, auch der Tieflader wurde beschädigt. Schäden entstanden auch an der Brücke, außerdem flogen Metallteile in ein Gewächshaus in der Nähe.

Das Gespann war am Montag, 15. Juni, auf der L828 in Willebadessen in Fahrtrichtung Neuenheerse unterwegs. An einer Brücke, welche die Bahnhofsstraße über die L828 führt, prallte gegen 18.15 Uhr der Arbeitsarm des Baggers gegen eine obere Brückenkante. Der aus Nordhessen stammende Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Er brachte das Gespann nach der Brückendurchfahrt zum Stehen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der anscheinend nicht tief genug eingeklappte Arbeitsarm des Baggers abgerissen. Er prallte auf die Ladefläche des Anhängers, wodurch auch diese beschädigt wurde. Am Bagger entstanden weitere Beschädigungen, weshalb von einem Totalschaden auszugehen ist.

Einzelne Metallteile flogen noch einige Meter weiter in ein angrenzendes Gewächshaus und zerstörten dort Scheiben. Verletzt wurde niemand.

Die Anprallschäden an der Brücke wurde am folgenden Tag von Straßen-NRW durch Bauwerksprüfer in Kooperation mit der Straßenmeisterei Peckelsheim begutachtet. Es ist zwar in einem größeren Bereich Beton abgeplatzt, die tragende Bewehrung hat den Unfall aber gut überstanden. Somit gilt die Brücke weiterhin als tragfähig und der Verkehr kann darüber uneingeschränkt laufen. /nig

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