Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrerin beim Überholen gestreift - Frau leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 16. Juni, kam es auf der Heubachstraße in Steinheim-Bergheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Nieheim mit einem VW Tiguan die Heubachstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße. Vor ihm war eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Steinheim unterwegs. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft setzte der Pkw-Fahrer zum Überholen der Radfahrerin an. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Fahrzeugs und der Fahrradfahrerin. Die 45-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden./rek

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