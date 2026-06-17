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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Willebadessen (ots)

Am Freitag, 12. Juni, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Willebadessen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr. Die Einbrecher drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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