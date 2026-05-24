Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub nach Fußballspiel am Bahnhofsvorplatz

Gelsenkirchen (ots)

Ein 32jähriger Gelsenkirchener wurde nach seinem Fußballbesuch beim RWE auf dem Heimweg am Bahnhofsvorplatz in Gelsenkirchen durch vier unbekannte männliche Personen angesprochen. Er wurde aufgefordert, sein RWE Trikot auszuziehen. Als er sich weigerte, wurde er durch zwei der unbekannten Männer festgehalten und ihm wurde das Trikot gewaltsam ausgezogen. Zeitgleich wurde ihm seine Umhängetasche mit Bargeld entwendet. Danach flüchteten alle vier Täter in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Alle sind männlich und von schlanker Statur. Alle vier sprachen akzentfrei und fließend Deutsch und waren dunkelt gekleidet. Zwei Täter waren ca. 180cm groß, ein Täter war Bartträger, ein Täter hatte zur Tatzeit eine kurze Hose an und ein Täter eine 3/4 Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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