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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Von der Fahrbahn abgekommen - eine Person verletzt

POL-HX: Von der Fahrbahn abgekommen - eine Person verletzt
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Marienmünster (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden kam es am Freitag, 12.06.2026, auf der L886 in Marienmünster nahe des Ortsteils Born.

Ein 23-jähriger aus Nijmegan in den Niederlanden befuhr um 16:10 Uhr mit seinem PKW die L886 aus Richtung Born kommend in Fahrtrichtung Sommersell.

In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er den Straßengraben, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 23-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der PKW des Niederländers war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Fahrzeug Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Flurschaden auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt voraussichtlich im mittleren dreistelligen Bereich.

Die L886 musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Dominik.Loehr@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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