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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto zerstört Baustellen-Absperrungen und flüchtet

Willebadessen (ots)

An einer Baustelle auf der B252 in Höhe Willebadessen-Niesen ist ein unbekannter Autofahrer gegen mehrere Baustellen-Absperrungen geprallt und anschließend geflüchtet. An den Absperrungen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro, auch das Unfallfahrzeug dürfte sichtbar beschädigt sein.

Der Unfall hat sich wahrscheinlich in dem Zeitraum zwischen 3. Juni, 18 Uhr, und 5. Juni, 7 Uhr, ereignet. Auf der B252 in Höhe der Einmündung zur L820 war das unbekannte Fahrzeug gegen mehrere Absperrgitter geprallt und hat diese beschädigt.

Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile an der Unfallstelle könnte es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen Toyota Yaris in schwarz, vermutlich aus dem Modelljahr 2014, handeln. Das beteiligte Auto müsste im Frontbereich deutliche Unfallspuren aufweisen. Um Hinweise zu dem Fahrzeug oder zum möglichen Unfallhergang bittet das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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