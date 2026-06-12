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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Audi weicht aus und landet in der Leitplanke

Warburg (ots)

Durch ein Ausweichmanöver ist ein Audi gegen eine Leitplanke geprallt und wurde schwer beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach einem geflüchteten Fahrzeug und weiteren Zeugen.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 29. Mai, auf der B252 zwischen Warburg-Germete und der Auffahrt zur A44. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem grauen Audi A7 aus Warburg kommend in Richtung Autobahn, als er gegen 15 Uhr von einem anderen unbekannten Fahrzeug mit geringem Abstand überholt und abgedrängt worden war. Darauf prallte der A7 mit der Beifahrerseite gegen die Leitplanke und wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Bei dem überholenden Auto, das sich unerkannt entfernte, soll es sich um einen schwarzen Audi neueren Modells handeln, womöglich mit PB-Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat sucht den flüchtigen Fahrer oder weitere Zeugen, denen ein solches Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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