POL-HX: 20-jähriger bei Unfall schwer verletzt
Warburg (ots)
Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der L552 zwischen Warburg und Dössel.
Am Mittwoch, 10. Juni, war der 20-Jährige gegen 8.15 Uhr mit seinem VW Golf unterwegs in Fahrtrichtung Warburg, als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Golf geriet in den Straßengraben, überschlug sich und landete schwer beschädigt wieder auf der Fahrbahn.
Der 20-jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Strecke war bis etwa 10.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am VW Golf entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. /nig
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