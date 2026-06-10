PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 20-jähriger bei Unfall schwer verletzt

POL-HX: 20-jähriger bei Unfall schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Warburg (ots)

Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der L552 zwischen Warburg und Dössel.

Am Mittwoch, 10. Juni, war der 20-Jährige gegen 8.15 Uhr mit seinem VW Golf unterwegs in Fahrtrichtung Warburg, als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Golf geriet in den Straßengraben, überschlug sich und landete schwer beschädigt wieder auf der Fahrbahn.

Der 20-jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Strecke war bis etwa 10.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am VW Golf entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 10:59

    POL-HX: Mehrere Diebstähle auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

    Marienmünster (ots) - Unbekannte Täter haben auf dem Friedhof in Marienmünster-Kollerbeck zahlreiche Gegenstände von Gräbern entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr, und Montag, 8. Juni, 5 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von mehr als zwanzig Gräbern unter anderem Bronzestatuen, Vasen und Laternen gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 09:34

    POL-HX: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Brakel (ots) - In der Nacht von Samstag, 6. Juni, auf Sonntag, 7. Juni, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fatimastraße in Brakel-Hembsen. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei dem Versuch, in das Gebäude gelangten die Täter nicht. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren