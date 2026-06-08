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POL-HX: 64-Jähriger verstirbt nach Unfall auf der K39

POL-HX: 64-Jähriger verstirbt nach Unfall auf der K39
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Brakel (ots)

Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Freitag, 5. Juni, auf der K39 bei Brakel-Hembsen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Einen Tag später starb er im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Der 64-Jährige war mit seinem schwarzen Dacia auf der K39 von Modexen kommend in Fahrtrichtung Hembsen unterwegs, als er gegen 8 Uhr in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam links von der Fahrbahn in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erlag er am Samstag, 6. Juni, seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen, Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte liegen nicht vor. /nig

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37671 Höxter

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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