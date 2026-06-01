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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorrad kommt von Straße ab - Fahrer leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Samstag, 30. Mai, ereignete sich auf der K18 bei Brakel-Hinnenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 12.55 Uhr war ein 31-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Bad Driburg in Richtung Brakel unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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