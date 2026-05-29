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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rollender Reifen beschädigt wartende Fahrzeuge auf der B64

Bad Driburg (ots)

Ein einzelner rollender Reifen hat auf der B 64 in Höhe Bad Driburg mehrere wartende Fahrzeuge beschädigt und beschäftigt nun das Verkehrskommissariat der Polizei. Wem gehört der Reifen auf einer Stahlfelge, der sich vermutlich von einem Anhänger gelöst hat?

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 23. Mai, gegen 16 Uhr auf der B 64 bei Bad Driburg in Höhe einer Baustellenampel. Auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Brakel, linksseitig kurz hinter der Baustelle, rollte ein einzelnes Rad bergab. Das Komplettrad mit Stahlfelge stieß dann gegen zwei Autos und einen Bus, die vor der Baustellenampel in Fahrtrichtung Paderborn warteten, und hinterließ Beschädigungen.

Von welchem Fahrzeug das Komplettrad stammt, konnte vor Ort nicht gesehen werden. Bei dem von der Polizei sichergestellten Rad handelt es sich um eine 13 Zoll-Stahlfelge mit einem Reifen der Größe: 155/80 R13Tder Marke Matador, es stammt wahrscheinlich von einem Anhänger.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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