Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei kontrolliert E-Scooter und Pedelecs

Kreis Höxter (ots)

In den letzten Wochen beschäftigen auffällig viele Unfälle mit verletzten Zweiradfahrern das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter. Dabei ziehen sich Pedelec- und E-Scooter Fahrendem, die entweder in Alleinunfälle verwickelt sind oder von anderen Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig wahrgenommen werden, mitunter schwere Verletzungen zu.

Daher appelliert die Polizei im Kreis Höxter daran, grundsätzlich aufmerksam und vorsichtig unterwegs zu sein und sich mit einem Fahrradhelm zu schützen.

Mit Blick auf die aktuelle Unfall-Entwicklung nimmt die Kreispolizeibehörde Höxter bei ihrem regelmäßigen Fahrradkontrolltag Zweiradfahrer ins Visier, insbesondere E-Scooter. Die Kontrollen erfolgten diesmal mit Schwerpunkt in Brakel und Beverungen. Dabei wurden acht Verwarngelder erhoben, weil mit E-Scootern verbotenerweise auf dem Gehweg oder in Fußgängerzonen gefahren wurde.

In der Fußgängerzone Brakel wurde auch ein Fahrrad angehalten, das über einen eigenständigen Elektro-Antrieb verfügte und deshalb eine Pflichtversicherung benötigt hätte. Die lag aber nicht vor, ebenso wenig der benötigte Führerschein dafür, weshalb eine Strafanzeige gefertigt und das Fahrzeug sichergestellt wurde.

Ähnliches gilt für ein E-Scooter ohne Versicherungsschutz und Kennzeichen, das Beverungen aufgefallen ist. Hier geht eine Strafanzeige an den Halter des Fahrzeugs. Außerdem war ein betrunkener E-Scooter-Fahrer, der zudem unter Einfluss von Drogen stand, in Beverungen angehalten worden.

Auch Verstöße mit Pkw waren im Rahmen der Kontrolle aufgefallen: Ein Auto hatte die Fußgängerzone in Brakel befahren und muss nun mit Konsequenzen rechnen, auch ein Gurtverstoß wurde geahndet.

Die Polizei wird weiterhin regelmäßig solche Fahrradkontrolltage durchführen und dabei Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter in den Blick nehmen. /nig

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