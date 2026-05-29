Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

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Höxter (ots)

Eine Fußgängerin ist auf einem Fußgängerüberweg in Höxter von einem Auto erfasst worden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die 73-jährige Fußgängerin wollte am Freitag, 29. Mai, gegen 9.40 Uhr an einem Zebrastreifen die Westerbachstraße in Höxter überqueren. Dabei wurde sie von einem schwarzen Mercedes angefahren, mit dem ein 87-Jähriger die Westerbachstraße stadtauswärts fuhr.

Die Fußgängerin wurde frontal erfasst und stürzte auf die Straße, wobei sie sich sehr schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr kann nach Einschätzung der untersuchenden Ärzte nicht ausgeschlossen werden.

Während der Versorgung und Unfallaufnahme wurde die Westerbachstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, es kam innerhalb der Innenstadt zu längeren Rückstaus. Die Straße konnte gegen 11.15 Uhr wieder freigegeben werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. /nig

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