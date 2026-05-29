Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 87-Jährige prallt gegen parkendes Auto und überschlägt sich

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Warburg (ots)

Warburg In Warburg-Welda hat sich eine 87-Jährige mit ihrem VW Golf überschlagen und ist auf dem Dach gelandet.

Am Donnerstag, 28. Mai, fuhr die 87-Jährige gegen 15:30 Uhr auf der Ferdinande-von-Brackel-Straße ortsauswärts. Dort stieß sie zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Nissan.

Beim Ausweichen prallte sie an den gegenüberliegenden Bordstein, worauf sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW Golf musste abgeschleppt werden, am parkenden Nissan entstand leichter Sachschaden. /nig

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