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POL-HX: 87-Jährige prallt gegen parkendes Auto und überschlägt sich

POL-HX: 87-Jährige prallt gegen parkendes Auto und überschlägt sich
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Warburg (ots)

Warburg In Warburg-Welda hat sich eine 87-Jährige mit ihrem VW Golf überschlagen und ist auf dem Dach gelandet.

Am Donnerstag, 28. Mai, fuhr die 87-Jährige gegen 15:30 Uhr auf der Ferdinande-von-Brackel-Straße ortsauswärts. Dort stieß sie zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Nissan.

Beim Ausweichen prallte sie an den gegenüberliegenden Bordstein, worauf sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW Golf musste abgeschleppt werden, am parkenden Nissan entstand leichter Sachschaden. /nig

Hinweis an die Redaktion: Dies ist eine neue Fassung des Presseberichtes mit korrigiertem Foto (Kennzeichen unkenntlich gemacht). Bitte bei Veröffentlichung nur das neue Foto verwenden!

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Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

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Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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