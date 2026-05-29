Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto ausgewichen und im Grünstreifen gelandet

Brakel (ots)

Weil sie einem entgegenkommenden Auto auf ihrer Fahrspur ausweichen musste, ist eine 28-Jährige mit ihrem Audi neben der Straße gelandet. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr jedoch weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 27. Mai, gegen 7.35 Uhr auf der K 18 zwischen Höxter-Bosseborn und Brakel. Die 28-Jährige war mit ihrem grauen Audi in Richtung Brakel unterwegs, als ihr auf ihrer Fahrspur im Kurvenbereich ein silberner SUV-Geländewagen, vermutlich ein Mercedes, entgegengekommen sei. Bei dem Ausweichmanöver, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, geriet sie auf den Grünstreifen und beschädigte ihr Fahrzeug so stark, dass es abgeschleppt werden musste. Der Mercedes fuhr allerdings weiter und entfernte sich von der Unfallstelle.

Ein Radfahrer, der ebenfalls zu der Zeit in diesem Bereich unterwegs war, gab an, dass er kurz zuvor von jenem Mercedes überholt worden sei.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter sucht nun weitere Zeugen. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um ein silberfarbenes Modell der Mercedes-ML-Klasse gehandelt haben, mit einer großen Werbebeschriftung auf der Heckscheibe.

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

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