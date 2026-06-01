Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall - zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Am Samstag, 30. Mai, ereignete sich erneut ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der B252/L825 bei Brakel. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Gegen 11.10 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Marienmünster mit einem Opel die Strecke von Nieheim in Richtung Brakel. Auf Höhe der Einmündung zur L825 beabsichtigte sie, nach links in Richtung Brakel-Bellersen abzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein 60-jähriger Mann aus Nieheim mit einem Mercedes-Benz auf der Gegenfahrbahn unterwegs. In seinem Fahrzeug befand sich zudem seine 29-jährige Tochter. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 66-jährige Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 44.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Bereich vollständig gesperrt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell