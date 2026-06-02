POL-HX: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen
Warburg (ots)
Von Freitag, 29. Mai, bis Montag, 1. Juni, drangen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule an der Papenheimer Straße in Warburg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im genannten Zeitraum gewaltsam Zugang zur Johannes-Daniel-Falk-Schule. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek
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