POL-HX: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots) - Am Samstag, 30. Mai, ereignete sich auf der K18 bei Brakel-Hinnenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 12.55 Uhr war ein 31-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Bad Driburg in Richtung Brakel unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Am Motorrad ...

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