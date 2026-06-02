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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Von Freitag, 29. Mai, bis Montag, 1. Juni, drangen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule an der Papenheimer Straße in Warburg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im genannten Zeitraum gewaltsam Zugang zur Johannes-Daniel-Falk-Schule. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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