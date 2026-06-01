Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

Nachtrag zur Pressemitteilung: "Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt"

Höxter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Höxter ist am Freitag, 29. Mai, eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6284607)

Am Samstag, 30. Mai, ist die 73-Jährige an ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an. /nig

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