Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

In der Nacht von Samstag, 6. Juni, auf Sonntag, 7. Juni, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fatimastraße in Brakel-Hembsen. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei dem Versuch, in das Gebäude gelangten die Täter nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fatimastraße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden. Zum Schutz vor Einbrüchen bietet Kriminalhauptkommissar Albert Ecke kostenlose Präventionsberatungen zum Thema Einbruchschutz an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über wirksame Sicherungsmaßnahmen für Haus und Wohnung informieren. Termine können telefonisch unter der Rufnummer 05271/962-1351 vereinbart werden.

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