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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Diebstähle auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Marienmünster (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Friedhof in Marienmünster-Kollerbeck zahlreiche Gegenstände von Gräbern entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr, und Montag, 8. Juni, 5 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von mehr als zwanzig Gräbern unter anderem Bronzestatuen, Vasen und Laternen gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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