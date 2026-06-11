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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kollidiert mit Pedelec - Radfahrer leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 10. Juni, ereignete sich auf der Brenkhäuser Straße in Höxter ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Gegen 15 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Detmold mit einem VW Polo die Brenkhäuser Straße in Richtung Brenkhausen. Vor ihr fuhr ein 64-jähriger Mann aus Höxter mit einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte der Radfahrer seine Absicht, nach links in den Triftweg abzubiegen, durch Ausstrecken seines linken Arms an. Kurz hinter der Verkehrsinsel in Höhe der Einmündung zur Straße "Triftweg" setzte die Pkw-Fahrerin zum Überholen an. Zeitgleich bog der 64-Jährige nach links ab. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An dem VW Polo und dem Pedelec entstand geringer Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizei weist darauf hin, dass Radfahrende vor dem Abbiegen ihre Fahrtrichtung rechtzeitig und deutlich anzeigen sowie sich durch einen Schulterblick vergewissern müssen, dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Kraftfahrzeugführende sind ihrerseits verpflichtet, beim Überholen von Radfahrenden einen ausreichenden Seitenabstand einzuhalten. Dieser beträgt innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens 2 Meter./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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