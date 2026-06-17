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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Firmenfahrzeuge und Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots)

In der Nacht von Montag, 15. Juni, auf Dienstag, 16. Juni, kam es im Steinheimer Stadtgebiet zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen. Betroffen waren sowohl Firmenfahrzeuge als auch private Pkw, die in den Straßen Neue Straße, Kirchweg, Grandweg, Hollentalstraße und Marktstraße abgestellt waren. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen. Aus den Firmenfahrzeugen wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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