Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Firmenfahrzeuge und Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots)

In der Nacht von Montag, 15. Juni, auf Dienstag, 16. Juni, kam es im Steinheimer Stadtgebiet zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen. Betroffen waren sowohl Firmenfahrzeuge als auch private Pkw, die in den Straßen Neue Straße, Kirchweg, Grandweg, Hollentalstraße und Marktstraße abgestellt waren. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen. Aus den Firmenfahrzeugen wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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