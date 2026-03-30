LPI-SHL: Vermisste Person aufgefunden
Suhl (ots)
Der am Sonntag als vermisst gemeldete 39-Jährige wurde von einer Streife festgestellt. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort sind nicht mehr erforderlich.
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