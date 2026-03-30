LPI-SHL: Vermisste Person aufgefunden

Breitungen (ots) - Nachdem er mehrfach in seiner Nachbarschaft randaliert hatte, endete die Nacht von Freitag auf Samstag, den 28.03.2026 für einen 38-Jährigen aus Breitungen auf der Polizeidienststelle. Dieser hatte nach einem Streit an seiner Wohnanschrift seine Vermieter mit einer Glasflasche bedroht und in der weiteren Folge eine Fensterscheibe vom Nachbarhaus mit der Hand eingeschlagen, wobei er sich selbst ...

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