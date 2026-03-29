Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall zwischen Bus und PKW

Rohr (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW. Auf der Strecke von Rohr nach Meiningen kam dem Bus, in welchem acht Fahrgäste saßen, aus Richtung Meiningen ein 40-jähriger Renault-Fahrer entgegen, welcher auf der abschüssigen Strecke offenbar von seiner Fahrbahn abkam und mit dem Bus kollidierte. Dabei wurde der PKW von der Straße geschleudert und kam im Graben zum Liegen. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt, ebenso wie drei der Fahrgäste aus dem Linienbus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Aufgrund des Unfalls war die Ortsverbindung über mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte bei den Verkehrsmaßnahmen. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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