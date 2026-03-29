Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wüterich landet in Gewahrsamszelle

Breitungen (ots)

Nachdem er mehrfach in seiner Nachbarschaft randaliert hatte, endete die Nacht von Freitag auf Samstag, den 28.03.2026 für einen 38-Jährigen aus Breitungen auf der Polizeidienststelle. Dieser hatte nach einem Streit an seiner Wohnanschrift seine Vermieter mit einer Glasflasche bedroht und in der weiteren Folge eine Fensterscheibe vom Nachbarhaus mit der Hand eingeschlagen, wobei er sich selbst verletzte. Nachdem er an einer weiteren Anschrift in der Nähe noch einen Zaun beschädigt hatte, klingelte er bei Anwohnern Sturm und rief den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan. Auch im Klinikum machte sich der Mann jedoch wenig Freunde und musste aufgrund seiner weiterhin anhaltenden Aggressivität in Gewahrsam genommen werden. Nachdem sich am Morgen die festgestellte Alkoholisierung und auch der Gemütszustand normalisiert hatten, wurde der Mann wieder entlassen. Es erwarten ihn nun mehrere Anzeigen.

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