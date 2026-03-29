LPI-SHL: Fenster beschädigt
Bad Salzungen (ots)
Die Polizei Bad Salzungen nahm am Freitag, den 27.03.2026, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung in Bad Salzungen auf. In der "Apotheke am Hochhaus" in der Unteren Beete wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der Tatzeitraum ist nicht genau einzugrenzen. Vor Ort entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro. Sollte jemand Hinweise zum Sachverhalt geben können, meldet er sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510 (Aktenzeichen: ST/0076946/2026)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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