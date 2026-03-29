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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müll einfach abgeladen

Meiningen (ots)

Am hellerlichten Tag wollte sich ein Mann mittleren Alters diverser Abfälle entledigen, als er am Freitag, den 27.03.2026 gegen 15:00 Uhr an der Großmutterwiese in der Werrastraße einfach mit seinem PKW-Anhänger-Gespann auf einen Parkplatz fuhr und den Hänger in ein Gebüsch entleerte. Der Vorgang wurde jedoch von einem Polizisten in dessen Freizeit beobachtet, welcher den Mann darauf ansprach. Dieser lud daraufhin seinen Müll wieder auf. Nun erwartet den Mann eine entsprechende Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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