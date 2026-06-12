Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei verhindert das Untertauchen eines Gesuchten

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Der Gesuchte wollte in die Schweiz untertauchen, um einer Haftstrafe zu entgehen. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Am Donnerstagabend (11.06.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Fernreisezug bei der Ausreise auf Höhe Weil am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn seit mehreren Monaten Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Beleidigung sowie öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, verurteilten Gerichte den Mann jeweils zu einer Haftstrafe. Da der Gesuchte die Freiheitsstrafen nicht antrat und untertauchte, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Da der 32-Jährige vor Ort die geforderte Geldsumme von zusammen 6.238 Euro nicht aufbringen konnte und zudem angab sich für eine unbestimmte Zeit in der Schweiz aufhalten zu wollen, nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Im Anschluss erfolgte, zur Verbüßung der mehrwöchigen Haftstrafe, die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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