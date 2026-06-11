Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Weil am Rhein und der Bundespolizei Weil am Rhein: Frühjahrstagung der Kommandanten der Trinationalen Sicherheitskooperation Süd (TriNat Süd) in Weil am Rhein

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Weil am Rhein (ots)

Auf Einladung der Bundespolizei trafen sich am Dienstag, dem 19. Mai 2026, Vertreter der Sicherheitsbehörden im Dreiländereck aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich.

Im Rathaus der Stadt Weil am Rhein kamen der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Freiburg, die Kommandanten bzw. deren Vertreter der Schweizer Kantonspolizeien Aargau, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, der Leiter Zoll Nord des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), die Kommandanten bzw. deren Vertreter der Gendarmerie Mulhouse und der Police National Mulhouse sowie der Leiter der Police aux Frontier Mulhouse zusammen, um sich zu aktuellen sicherheitspolitischen Themen in Dreiländereck auszutauschen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Weil am Rhein, Frau Diana Stöcker, richtete ein Grußwort an die Teilnehmer und betonte die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Sicherheitskooperation.

Der Verbund TriNat-Süd ist eine ständige strategische und operative Partnerschaft der Sicherheitsbehörden im Dreiländereck (Deutschland, Frankreich, Schweiz).

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