Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Orientierungslosigkeit führt zur Festnahme

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann wollte eigentlich nur zurück in die Schweiz. Als er die Bundespolizei nach dem Weg fragte, stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Jetzt verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Montagabend (08.06.2026) sprach der 42-Jährige die Einsatzkräfte in Weil am Rhein - Otterbach an und fragte nach dem Weg in die nur wenige hundert Meter entfernte Schweiz. Die Einsatzkräfte überprüften die Personalien des Mannes und stellten fest, dass gegen den Schweizer Staatsangehörigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Diebstahls mit Waffen verurteilte ein deutsches Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro, die dieser jedoch nie bezahlte. Gegenüber der Bundespolizei konnte der in der Schweiz wohnhafte Mann die Geldstrafe nicht aufbringen. Es erfolgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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