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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrer bei Ausweichmanöver gegen Leitpfosten gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.6.2026, gegen 16.25 Uhr fuhr der Fahrer eines blauen Audi Q8 in Oelde die Straße Zur Marburg in Richtung Batenhorster Straße. Auf der engen Straße kam dem Oelder ein dunkler Lieferwagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Autofahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Leitpfosten. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall. An dem Audi entstand erheblicher Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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