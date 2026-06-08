Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Polizei zieht nach Motorradkontrollen positive Bilanz

Nach Motorradkontrollen am Sonntag im Bereich der Kreisstraßen 8007 und 7989 sowie der B 12 ziehen Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg eine positive Bilanz. Rund 70 Zweiradlenker wurden Verkehrskontrollen unterzogen, wobei lediglich ein Verstoß wegen einer seit über einem Jahr abgelaufenen Hauptuntersuchung zu beanstanden war. Die Polizei wird auch weiterhin auf neuralgischen Streckenabschnitten im Allgäu schwerpunktmäßige Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Bewusstsein für eine rücksichtsvolle Fahrweise zu schaffen.

Waldburg

Drogenvortest schlägt bei Autofahrer an

Auf Cannabis hat der Drogenvortest bei einem 26 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag angeschlagen. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg hatten den Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei Waldburg gestoppt und im Zuge der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkt. Der 26-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den Betroffenen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Wolfegg

Zug kollidiert mit Ast - Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln

Das Polizeirevier Wangen im Allgäu und die Bundespolizei haben Ermittlungen wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Sonntagnachmittag in einem Zug die Nottüröffnung bedient hat. Auf der Bahnstrecke zwischen Alttann und Wolfegg hatte kurz nach 15.15 Uhr eine Regionalbahn bis zum Stillstand abgebremst, nachdem der Triebwagen mit einem Ast auf der Fahrbahn kollidiert war. Ein offensichtlich ungeduldiger Fahrgast dürfte hierauf trotz anderslautender Anweisung des Zugpersonals die Nottüröffnung bedient und den Zug verlassen haben. Der Regionalzug konnte seine Fahrt nach einer Überprüfung wieder fortsetzen. Der Ast hatte keinen Schaden am Triebwagen verursacht. Zeugen, die Hinweise zu der unbefugten Betätigung der Nottüröffnung sowie auf den bislang unbekannten Mann im Alter von etwa 20 Jahren geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu oder unter Tel. 07531/1288-0 bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz oder der kostenfreien Servicehotline der Bundespolizei unter 0800/6 888 000 zu melden.

Wolfegg

21-Jährigen in Gewahrsam genommen

Ein 21-Jähriger hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr für einen Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Alttanner Straße gesorgt. Bewohner hatten die Polizei verständigt, nachdem der 21-Jährige in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand in dem Gebäude randaliert hatte. Die Einsatzkräfte nahmen den Betroffenen in Gewahrsam, zuvor hatte er auf Aufforderung der Beamten ein griffbereites Messer weggeworfen, mit dem er sich leicht selbst verletzt hatte. Der 21-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Da der Mann gegenüber den Polizisten und Bewohnern Beleidigungen und verbale Drohungen aussprach, wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen im Allgäu

Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen und bittet um Hinweise

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu und bittet um Hinweise. Ein etwa 40 Jahre alter Mann soll am Sonntag gegen 12 Uhr und gegen 14 Uhr in der Ravensburger Straße im Bereich einer Bushaltestelle sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, als zwei Frauen dort entlang gingen. Der Unbekannte wird mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild und etwas stämmigerer Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er demnach eine schwarz-weiße Baseballcap, ein weißes T-Shirt mit schwarzen Ärmeln, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Personen, die Hinweise zu der Tat und dem Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu melden.

Leutkirch im Allgäu

Teenager ohne Führerschein am Steuer

Ohne gültigen Führerschein hat sich am Sonntagabend ein 17-Jähriger hinter das Steuer eines Pkw gesetzt und muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Verkehrsteilnehmer hatten die unsicher wirkende Fahrweise auf der Strecke zwischen Bad Waldsee und Leutkirch gemeldet, woraufhin eine Streife des Polizeireviers Leutkirch den Fahrer stoppte. Auf die Fahrzeughalterin sowie einen Familienangehörigen, der Beifahrer war, kommen ebenfalls Anzeigen wegen des Verdachts des Zulassens der Fahrt sowie Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

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