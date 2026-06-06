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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 und 15:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz vom Kaufland gegen eine geparkte Mercedes B-Klasse. An diesem wurde die rechte Seite erheblich beschädigt. Der Seitenschweller wurde durch den Zusammenstoß abgerissen und konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden, so dass davon auszugehen ist, dass der Verursacher diesen mitgenommen hat. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter T. 07581/482-0 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und verunfallt - Zeugenaufruf

Einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Sigmaringen fielen am späten Freitagabend in Aach-Linz zwei Motorräder auf, die mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit fuhren und übermäßigen Lärm verursachten. Auf der Hinterherfahrt in Richtung Pfullendorf wollte die Zivilstreife die Motorräder kontrollieren und schaltete das Blaulicht ein. Während ein Motorrad daraufhin am rechten Fahrbahnrand anhielt, beschleunigte das andere stark und schnitt die Kurven, offensichtlich um sich der Kontrolle zu entziehen. Am Ortseingang Pfullendorf verlor der Fahrer die Kontrolle über das Kraftrad und schanzte über die Mittelinsel vor dem Kreisverkehr. Der 31-jährige Fahrer sowie sein 28-jähriger Sozius wurden abgeworfen und durch die Luft geschleudert. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte kamen die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der Sozius erlitt leichte oberflächliche Verletzungen. Das Motorrad wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Beim Fahrer wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden von der verständigten Feuerwehr beseitigt. Die Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen beim Polizeipräsidium Konstanz geführt. Dieser bittet Personen, welche insbesondere das Fahrverhalten vor oder während der Verfolgungsfahrt beobachtet haben, sich unter T. 07733/99600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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